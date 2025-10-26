Haberler

Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, yakalama çalışmaları başlattı.

FATİH'te sokakta yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, kendisini takip eden şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin yardımıyla yaralı, otomobile alınarak hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.