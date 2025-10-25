Haberler

Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Fatih'te gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fatih'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı ile Altımermer caddelerinin kesiştiği noktada bir şüpheli, burada bulunan kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

