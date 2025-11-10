Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Emre KURT-Mehmet Kaan KURT-Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te Y.G. isimli kişi evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Y.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Ziya Gökalp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Y.G.'nin evinin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler Y.G.'ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, Y.G., merdivenlerden inmeye çalışırken bina girişinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda göğsünden ağır yaralandığı belirlenen Y.G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Y.G.'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.