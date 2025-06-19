Fatih'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Fatih'te bir kişi, seyir halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganın kimliği henüz belirlenmedi.

Fatih'te bir kişi ara sokakta otomobil içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi 34 DS 3661 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şahıs otomobil içerisinde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ara sokaklarda delil aradı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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