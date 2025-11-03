Fatih'te Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te, bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Molla Hüsrev Mahallesi'nde bulunan iş yerine 30 Ekim'de motosikletle gelen 2 şüpheli silahla ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı Y.A. (25) ve Y.A.A'nın (21) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Küçükçekmece'deki bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, bıçağın yanı sıra 29 fişek, 2 kask ve cep telefonu bulundu.

Polis ekipleri, şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.M.K. (24) ve Ö.F.S'yi (23) de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.