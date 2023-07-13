Fatih'te Silahlı Kavga Çıktı

Fatih'te Muhsine Hatun Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma devam ediyor.