Fatih'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir seyyar tezgah açılması nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ercan Ç. ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olay ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fatih'te çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.
Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta 2 kişi arasında seyyar tezgah açılması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada Ercan Ç. silahla vuruldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ercan Ç, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.???????
Silahlı kavganın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel