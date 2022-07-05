FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - 1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - 1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title