FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - 1 FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Aksaray Güncel Haberler

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