FATİH'TE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI - 1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
FATİH'te park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Aksaray Küçük Langa Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında esnaf arasında park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel