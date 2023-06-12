Fatih'te Silahlı Çatışmada 2 Ölü, 4 Yaralı: Zanlı Adliyeye Gönderildi

Fatih'te 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili yakalanan zanlı adliyeye gönderildi.

Nişanca Mahallesi Mollataşı Caddesi'nde 8 Haziran'da, sabah saatlerinde pazar yerinde biber gazı sıkılması üzerine çıkan tartışma ve kavganın ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan Özcan K'nin (34) işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, pazar yerinde biber gazı sıkılması üzerine otel işletmeciliği yapan Özcan K. (34) ile çevrede bulunan esnaf Harun Kaya (25) ve Beşir Avşar (37) arasında tartışma yaşandığı, çevredekiler tarafından darbedilen Özcan K'nin akşam saatlerinde olay yerine gelerek, Harun Kaya ve Beşir Avşar'a pompalı tüfekle ateş ettiği tespit edildi.

Karşı tarafın da silahla ateş etmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan Beşir Avşar ve yeğeni Harun Kaya'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay yerinde yaralanan Türkmenistan uyruklu mağdur Ahmet Nazarov (28) ve Gülcemal Orazman'ın (37) da aralarında bulunduğu 4 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Ekiplerce, olayda kullanılan ikisi pompalı tüfek 3 silah ele geçirildi.