Fatih'te Silahlı Çatışma Davasında 3 Sanık Tahliye Edildi

??????? Fatih'te geçen yıl bir kişinin öldüğü, biri polis 6 kişinin yaralandığı iki grup arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 5 sanıktan 3'ü tahliye edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5'i tutuklu 11 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, davaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, ilk ateşin sanık Mustafa Korkular tarafından dışarıdan içeriye doğru yapıldığını, sanık Kerim Öztürk'ün ise polis memuru Gökhan Kaya'yı sırtından vurduğu belirtti.

Taraf avukatları bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Duruşmada dinlenen İbrahim Gençdal, olayın yaşandığı sabah sanıklar Kerim Öztürk ve Polat Öztürk'ün dükkanının önündeki 7-8 gencin Cuma Korkular'a küfür ettiğini söyledi.

Tanık Gençdal, tartışma sonrası polisin olay yerine geldiğini belirterek, "Daha sonra silah patladı, polisin yere düştüğünü gördüm. İlk silahı kimin sıktığını bilmiyorum. Geçen sene Kerim Öztürk, Mustafa Korkular'ı vurmuştu. Olay günü gençlerin alkollü olduğu her yerden belliydi." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen sanıklar Kerim Öztürk ve Polat Öztürk, tanığın yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

Sanık Gürsel Korkular'ın avukatı Ahmet Şentürk, tanıklar ile polis memurunun beyanlarının aynı olduğunu, ilk atışın dükkanın içinden geldiğini iddia etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Polat Öztürk, Gürsel Korkular ve İbrahim Halil Küçükyılmaz'ın tahliyesine karar verdi.

Olayda kullanılan silahların kriminal incelemeye gönderilmesine hükmeden mahkeme, maktul Kamran Dadashzade'nin vurulduğu mermi çekirdeğinin hangi silahtan atıldığına yönelik inceleme yapılmasını karara bağladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde sanıklar Kerim ve Polat Öztürk kardeşlerin tekstil mağazalarının bulunduğu, yan taraftaki iş yerinde de Korkular ailesinin ayakkabı mağazası olduğu anlatılıyor.

İki taraf arasında önceye dayalı husumet nedeniyle tekstil mağazasının uzun süre kapalı kaldığı belirtilen iddianamede, 23 Mayıs 2022'de tekstil mağazasının açılışı nedeniyle hazırlık yapan Öztürk ailesinin, Korkular ailesiyle yaşanacak bir problem ihtimali nedeniyle silahlandığı ifade ediliyor.

İddianamede, taraflar arasında silahlı çatışma çıktığı, bu sırada yaralanan Azerbaycanlı Kamran Dadashzade'nin hastanede yaşamını yitirdiği, polis memurlarının silahlı çatışma arasında kaldıkları, saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşlar ve polis memuru Gökhan K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Sanıklardan Kerim Öztürk'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 5'i firari 25 sanık hakkında da "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "hakaret" suçlarından 45 yıl ile 259 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.