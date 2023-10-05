Fatih'te Silahlı Çatışma Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi

Fatih'te geçen yıl meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi. Duruşmada müştekiler ve sanıklar ifade verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kerim Öztürk'ün oy çokluğu, Ferit Çakırtaş'ın ise oy birliği ile tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Fatih'te, geçen yıl bir kişinin öldüğü, biri polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü başka suçtan tutuklu 5 sanık, 4 tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan müşteki Necip Fazıl D, daha önceden yaşanan silahlı saldırıda taraflardan birinin bacağından vurulduğunu, sonrasında da dükkanın bir dönem kapalı kaldığını anlattı.

Müşteki, dükkanın tekrar açıldığı gün taraflar arasında küfürleşmeler olduğunu, dışarıdan dükkanın içine doğru tanımlayamadığı siyah bir cisim atıldığını, sonrasında da silahların ateşlendiğini kaydetti. Necip Fazıl D, polis memurunun silahını gasbeden sanığın dükkana doğru ateş ettiğini aktardı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Kerim Öztürk, polis memurunu vurmadığını ve pompalı tüfek kullanmadığını öne sürdü.

İlk ateş eden kişinin sanık Mustafa Korkular olduğunu, kendisinin mecbur kaldığı için ateş ettiğini iddia eden sanık Öztürk, "Küçücük dükkanın içindeydim, kaçacak yerim yoktu. Dosyada kimliği belirlenemeyen 4-5 kişi firari durumdadır. Benim sağımdan, solumdan mermiler geçiyordu. Kendimi korumak zorunda kaldım. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kerim Öztürk'ün oy çokluğu, Ferit Çakırtaş'ın ise oy birliği ile tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde şüpheliler Kerim ve Polat Öztürk kardeşlerin tekstil mağazalarının bulunduğu, yan taraftaki iş yerinde de Korkular ailesinin ayakkabı mağazası olduğu anlatılıyor.

İki taraf arasında önceye dayalı husumet nedeniyle tekstil mağazasının uzun süre kapalı kaldığı belirtilen iddianamede, 23 Mayıs 2022'de tekstil mağazasının açılışı nedeniyle hazırlık yapan Öztürk ailesinin, Korkular ailesiyle yaşanacak bir problem ihtimali nedeniyle silahlandığı ifade ediliyor.

Taraflar arasında silahlı çatışma çıktığı dile getirilen iddianamede, olay yerine giden ilk 9 polisin ifadesine göre, iki grup arasında önce karşılıklı küfürleşme olduğu, devamında Korkular grubundan bir kişinin karşı tarafa bir şeyler fırlatmasıyla silahlı çatışmanın başladığı, bu sırada Azerbaycanlı Kamran Dadashzade'nin olay anında yaralanıp hastanede yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

Polis memurlarının silahlı çatışma arasında kaldıkları, saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşlar ve polis memuru Gökhan K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı anlatılan iddianamede, polis memuru Fatih Ö'nün saldırıları önlemek için, Öztürk grubuna doğru hedef gözeterek ateş eden şüpheli Ferit Çakırtaş'ın bulunduğu bölgeye atışlar yaptığı bilgisi veriliyor.

Biri yaralanan 8 polisin de aralarında bulunduğu 14 kişinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, tutuklu sanıklardan Kerim Öztürk'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, 5'i firari 25 şüpheli hakkında da "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "hakaret" suçlarından 45 yıl ile 259 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.