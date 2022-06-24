FATİH'TE SİLAH ZORUYLA OTOMOBİLİNDEN İNDİRİLİP GASBEDİLDİ

Olay, Laleli Hayriye Tüccarı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Trafiğin yoğunluğundan yararlanan bir kişi, otomobiliyle ilerleyen Türkmenistan uyruklu Adaham A.'nın önünü kesti. Şüpheli, otomobilinden zorla indirdiği Adaham A.'nın çantasını gasbetmek istedi. Çantayı vermemekte direnen Adaham A.'ya peş peşe ateş etti. Otomoilden çantayı alan şüpheli koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Adaham A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

"ARABANIN İÇİNE DOĞRU ATEŞ EDİYORDU"

"CAMI AÇINCA SIKTI"

Başka görgü tanığı olan Yusuf Aydın, "Araç geçiyordu burada trafik vardı. Maskeli bir adam geldi. Cama vurdu, kapıyı açtırdı şoföre adamda camı açınca sıktı. 1,2 el ateş etti, parayı aldı kaçtı. Tek kişiydi, vurdu parayı aldı, kaçtı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel