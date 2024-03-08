Fatih'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan kişi, 2 ayrı hırsızlıktan aranıyor
İstanbul Fatih'te yapılan bir uygulamada silah ve uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin, 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.
Fatih'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin, 2 ayrı hırsızlıktan arandığı anlaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri dün, ilçede yabancı turist ve vatandaşların yoğun ziyarette bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanmasına yönelik uygulama yaptı.
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelenilen E.P'yi durdurarak üzerini arayan ekipler, ruhsatsız silah, 8 mermi, kesici-delici alet, bir miktar narkotik madde ve narkotik madde kullanımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli E.P'nin iki ayrı hırsızlık suçundan adli makamlarca arandığı ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Bu kişinin polisteki işlemleri sürüyor.