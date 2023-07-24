Üye Girişi
Haberler

Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı

Güncel Haberler

İstanbul Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, hasara neden oldu.

Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halindeki Enes A'nın kullandığı 34 EE 8941 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarına çektiği araçtan inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan trafik akışı, itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel

İstanbul İtfaiye Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title