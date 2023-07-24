Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı
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İstanbul Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İstanbul Fatih'te seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, hasara neden oldu.
Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halindeki Enes A'nın kullandığı 34 EE 8941 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yol kenarına çektiği araçtan inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Yangın nedeniyle kısa süreli aksayan trafik akışı, itfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yeniden normale döndü.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel