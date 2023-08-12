Fatih'te Şal Mağazasında Çalışan Darbedildi

Fatih'te toptan şal satışı yapılan bir mağazaya giren 3 kişi, çalışanı darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Fatih'te, toptan şal satışı yapılan mağazaya giren 3 kişinin bir çalışanı darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün, Mercan Caddesi'ndeki bir mağazaya gelen 3 kişi, toptan şal satışı nedeniyle sahibiyle sorun yaşadıkları iş yerinin çalışanlarından A.F. ile tartıştı.

A.F'yi darbedip bazı malları almaya çalışan saldırganlar ile esnaf arasında yaşanan arbede mağazanın dışında da devam etti.

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Darp sonucu yaralanan mağaza çalışanı ise hastaneye götürüldü.

"Bizden daha fazla ürün almak istediler"

İş yeri sahibi Osman Kartal, basın mensuplarına, mağazaya gelen kişilerle daha önce ticaret yaptıklarını söyledi.

Kartal, bu kişilerden şal aldıklarını anlatarak, "Daha sonra ürünlerini iade ettik. Bizden daha fazla ürün almak istediler." dedi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtildi.

Yaşanan olayı ise iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti