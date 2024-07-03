Fatih'te Sahte İçki Operasyonu: 680 Şişe Alkol Ele Geçirildi

FATİH'te, polis ekiplerinin bir depoda ve kamyonette sahte içki satışı ihbarı üzerine yaptıkları operasyonda, farklı markalara ait 680 şişe alkol ele geçirilirken 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Tahtakale'de bir depoda ve kamyonette sahte içki satışı yapıldığı ihbarı aldı. Belirlenen depoya, 1 Temmuz pazartesi günü operasyon düzenleyen polis, M.B. isimli şüpheliyi yakaladı. Depo ve şüphelinin kamyonetinde yapılan aramalarda, farklı markalara ait 680 şişe alkol ile 2 bin 300 adet şişe kapağı ele geçirildi. Şüpheli M.B., 2 Temmuz Salı günü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.