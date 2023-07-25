FATİH'te Sahte Dolar Üretimi Operasyonu

FATİH'te sahte dolar üretildiği tespit edilen matbaaya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 milyon 942 bin sahte dolar ile sahte dolar elde etmek için kullanılan 12 bin sayfadan oluşan özel üretim kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

FATİH'te sahte dolar üretildiği tespit edilen matbaaya düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 milyon 942 bin sahte dolar ile sahte dolar elde etmek için kullanılan 12 bin sayfadan oluşan özel üretim kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz Cuma günü Fatih'te, sahte para üretildiği belirlenen bir matbaaya operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada; 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde toplamda 2 milyon 942 bin 50 dolar sahte dolar, 100 dolar boyutunda toplamda 12 bin sayfadan oluşan yaklaşık 12 milyon sahte dolar elde edilebilecek özel üretim kağıdı, 8 adet dolar basımında kalıp olarak kullanıldığı değerlendirilen materyal, 3 parçadan oluşan üzerinde sahte para eklenmek üzere hologramların bulunduğu şeffaf naylon, 2 banka çeki, 1 kamera kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait 2 hard disk, 3 flaş bellek, 1 kumpas ölçüm aleti, 2 mor ışık, 19 yazıcı/tarayıcı ve cihazlara çok sayıda toner kartuş, 1 adet banknot detektörü, 1 kağıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi, 2 rulo şeffaf renkli jelatin film, 40 bin adet çeşitli ebatlarda kuşe kağıt, 5 üzerinde Benjamin Franklin silueti bulanan baskı kalıbı, 6 kap içerisinde sahte para yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Yakalana sahte dolar ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.