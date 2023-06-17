Fatih'te sahil kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Fatih'te sahil kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Ölüm nedeni bilinmezken ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sahil kenarında gezen vatandaşlar, çimlerin üzerinde yatan kimliği belirsiz bir şahıs gördü. Şahsın cansız şekilde yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanı emniyet şeridi çekerek kapatırken bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kişinin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.