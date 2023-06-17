FATİH'te Sahil Kenarında Ceset Bulundu

FATİH'te sahil kenarında henüz kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmaya gelenler, yerde hareketsiz yatan bir kişi buldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri alana şerit çekerek inceleme yaptı. İncelemenin ardından ceset Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kişinin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.