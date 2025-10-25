Fatih'te Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları

Fatih'te etkili olan sağanak sonrası rögardan taşan su zemin katta bulunan daireleri bastı. Evini su basan Bedrettin Baran "Çocuklarımız pisliğin içinde kaldı. 6 yaşında özel çocuğum var benim. Bilmiyoruz kime başvuracağız nereye gideceğiz. Sadece benim dairem değil, 6-7 tane daha daireye su bastı. Rögarlar çökük, künkler kırık. Ben o suyu tek tek kovalara doldurup dışarıya döktüm. Yazık değil mi bana, yazık değil mi çocuklarıma" dedi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kocamustapaşa Mahallesi Yeni Kemancı Siteleri Sokak'ta su baskınlarına neden oldu. İddiaya göre, rögarların taşmasıyla sokakta bulunan binaların zemin kattaki evlerine su bastı. Ev sahipleri, kovalar ve süpürgelerle suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Baskın nedeniyle bazı evlerde eşyalar kullanılamaz hale geldi.

'ÇOCUKLARIMIZ PİSLİĞİN İÇİNDE KALDI'

Evine su basan vatandaşlardan Bedrettin Baran "Belediyeden önce siz geldiniz gerçekten teşekkür ediyorum. Dün gece saat 03.00'da başlayan yağmurdan sonra ve gündüzünde de belediyeyi aramamıza rağmen rögarların kırık olduğunu çökük olduğunu söylememize rağmen defalarca izah etmeme rağmen gelip ilgilenmediler. Ortada rögar kırık gitmiyor. Kapağı açtım gördünüz ağzına kadar dolu. Gelip şuna bir çözüm bulsalar. Yazık değil mi bize? Çocuklarımız pisliğin içinde kaldı. 6 yaşında özel çocuğum var benim. Bu olacak iş mi yani? Bilmiyoruz kime başvuracağız nereye gideceğiz?" şeklinde konuştu.

'SUYU TEK TEK KOVALARA DOLDURUP DIŞARIYA DÖKTÜM'

Geçen senede aynı şekilde su baskını olduğunu söyleyen Baran, "Geçen sene bastı, aynı şekilde. Ben kime başvurayım? Muhtara gidemiyorum, belediyeye başvuramıyorum, İSKİ'ye gidemiyorum. Bu yapılacak bir şey ise bir an önce yapılsın. Yapılmayacak bir şey ise kilidimizi vuralım çekelim gidelim. Ne yapılacaksa bir an önce çözüm bulsunlar buna. Burası Fatih Kocamustafapaşa Kemancı Siteleri alt yapı diye bir şey kalmadı. Sadece benim dairem değil, 6-7 tane daha daireye su bastı. Rögarlar çökük, künkler kırık. Belediyeye yalvarıyorum yakarıyorum. Dün akşamdan beri 40 kere aradık. Ben o suyu tek tek kovalara doldurup dışarıya döktüm. Yazık değil mi abi bana, yazık değil mi çocuklarıma? Bir insanın hayatı bu kadar mı ucuz yani. ö ifadelerini kullandı.

'HER SENE BUNU ÇEKİYORUZ, BİR ÇARE BULUNSUN'

Bina sakinlerinden Şencan Türksever, "Rögardan geldi içeriye kadar girdi. Saat kaça kadar temizlik yaptık. Buna bir çözüm bulunması lazım. Belediyenin gelip rögarları yapması lazım. Yan binalarda da var. Alt katta oturanların hepsinde var. Her yağmurda yaşanıyor bunlar. Her sene bunu çekiyoruz yani. Bir çare bulunsun" dedi.