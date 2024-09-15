İstanbul'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
İstanbul'un Fatih ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle trafikte aksamalara neden oluyor. Küçükçekmece bölgesinde D-100 karayolu Yenibosna mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Sürücüler, zorlu hava koşullarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
İSTANBUL, FATİH'te sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle trafikteki araçlar zor anlar yaşarken sağanak yağışın etkili olduğu Küçükçekmece'de D-100 karayolu Yenibosna mevkiinde araçlar ilerlemekte zorlanıyor.