Fatih'te restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı Güncel Haberler FATİH'te restoranın baca kısmından sıçrayan alevler, iş hanını sardı. FATİH'te restoranın baca kısmından sıçrayan alevler, iş hanını sardı. İtfaiye alevlere güçlükle müdahale ederken, yangında maddi hasar meydana geldi. Cağaloğlu Mahallesi Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi üzerindeki 5 katlı iş hanında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, iş hanının zemin katında bulunan restoranın bacasından sıçrayan alevler, kısa sürede iş hanını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hanı saran alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından söndürüldü. İş hanında büyük çapta maddi hasar oluştu. "İHMALDEN YANGIN ÇIKTI" Çevre sakini Rıdvan Komi, "İlk başta üst tarafta ufak dumanlar çıkmaya başladı. Biz yangının başladığını anladık ve yetkililere haber verdik. Birden bacadan alev almaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Muhtemelen ihmalden yangın çıktı. Yaralanan olmadı. Herkes alev almadan tahliye edilmişti" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fatih'te restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.