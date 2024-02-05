Fatih'te pos cihazlarıyla kara para operasyonu

İSTANBUL, Fatih'te iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklamakla suçlanan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kara para aklandığı ve yurt dışına pos cihazları ile para çıkışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlattı. İncelemeler sonucunda ekipler 22 Ocak'ta Fatih'te bir iş hanında bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 116 bin 097 Dolar, 80 bin 665 Türk Lirası, 43 Pos Cihazı, 17 yabancı ülkelere ait Pos Cihazı, bin 515 adet yabancı ülke bankalarına ait, yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş banka/kredi kartı, 17 adet para sayma makinesi ile çok sayıda evrak ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.