Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Fatih'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, ekiplerin durdurmak istediği bir kişi kaçmaya başladı. Kaçarken polise ateş eden şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin 17 suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi'nde denetim yaparken şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kişi motosikletle kaçmaya başladı. Şüpheli kaçarken polise de ateş etti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin B.İ. (32) olduğu belirlendi. Karagümrük Mahallesi'nde oturduğu tespit edilen şüphelinin evine operasyon yapıldı. Operasyonda B.İ. gözaltına alınırken yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan B.İ.'nin farklı suçlardan 17 suç kaydı olduğu ayrıca 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arandığı, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı.