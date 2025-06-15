Fatih'te Polis Memuru Semih G. Ölü Bulundu

Fatih'te Polis Memuru Semih G. Ölü Bulundu
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FATİH'te intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G., evinde ölü olarak bulundu. Polisin evine yapılan operasyonda kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH'te intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G., evinde ölü olarak bulundu. Polisin evinde yapılan aramada poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedine ulaşıldı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru Semih G.'den haber alamayan meslektaşları S.Ü. ve A.F.K., durumu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Semih G.'nin evine geldi. Daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden ekipler, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde Semih G.'yi yerde, hareketsiz şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği iddia edilen polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Polis, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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