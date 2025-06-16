Fatih'te Polis Memuru İntihar Etti, Evinde Parçalanmış Ceset Bulundu

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bir polis memurunun evinde intihar ettiği değerlendiriliyor. Evin içinde yapılan incelemede, poşetlere sarılı şekilde parçalanmış bir ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİS EVİNDE ÖLÜ BULUNDU; MESLEKTAŞLARI ODADA VE MUTFAKTA BAŞKASINA AİT CESET PARÇALARINA ULAŞTI

Özcan KILIÇ/İSTANBUL, - FATİH'te intihar ettiği değerlendirilen polis memuru Semih G., evinde ölü olarak bulundu. Polisin evinde yapılan aramada poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedine ulaşıldı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak'ta meydana geldi. Polis memuru Semih G.'den haber alamayan meslektaşları S.Ü. ve A.F.K., durumu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Semih G.'nin evine geldi. Daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden ekipler, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde Semih G.'yi yerde, hareketsiz şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar ettiği iddia edilen polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı olay yeri inceleme çalışmasında, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu. Polis, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış cesedin kime ait olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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