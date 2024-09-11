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Fatih'te Polis Ekipleri Kimlik Sordu, 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Fatih'te polis ekipleri, kimlik sormak için durdurdukları 2 kişiye müdahale etti. Bir kişi silahla ateş etti ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Fatih'te polis ekiplerinin kimlik sorduğu 2 kişi, emniyet görevlilerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

Haseki Sultan Mahallesi'ne ihbar üzerine gelen emniyet görevlileri bir iş yerindeki 2 kişiden kimliklerini göstermesini istedi. V.B. isimli şahıs kimliğini göstermek istemeyerek polis ekiplerine silahla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

V.B. ve yanındaki bir kişi, emniyet ekiplerinin çalışması sonrası ikna edilerek gözaltına alındı.

Bölgede özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, V.B'nin sahte kimlik kullandığı iddia edildi.

Polis ekipleri ile V.B. arasında yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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