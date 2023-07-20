FATİH'TE PİTBULLU KAVGADA ÖLÜME NEDEN OLAN POLİSE 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

FATİH'te pitbull cinsi iki köpekle yürüyen üç kişiyle omuz atma meselesi nedeniyle tartıştıktan sonra arkalarından ateş açarak Poyraz Gelener'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan polis Kadir A. hakkında ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme, polis Kadir A.'yı "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Fatih'te 6 Aralık 2022'de omuz atma meselesi nedeniyle tartıştığı pitbullu gruptan Poyraz Gelenler'i kaçarken arkasından silahla yaralayarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru Kadir A. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir A. getirilirken; ölen Poyraz Gelener'in ağabeyi Seyfullah Gelener de hazır bulundu.

"KÖPEĞİ GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDIM"

Sanık Kadir A. savunmasında, "Aksaray tramvaydan indim. Yenikapı istikametine doğru yürüdüm. 200-300 metre ileride karşıdan üç kişiyle birlikte pitbull köpekleriyle geliyordu. Kaldırımın sağında yürüyordum. Köpekleri görünce yolumu değiştirebileceğim bir alternatif yoktu. Köpeğin ikisinde de tasma yoktu. Köpeği görünce paniğe kapıldım. Sonra çarpıştık. 'Önüne bak lan' dedi. Ben de 'Polisim işime gidiyorum' dedim. Sonra bana yumruk attı. Defalarca 'Polisim yapma' dedim. Bıçağını gösterdi ve köpekleri üstüme saldırttı" dedi.

"KÖPEKLERDEN BİRİ ZİNCİRLİ, DİĞERİ SALIKTI"

Kendisini korumak için havaya ateş ettiğini söyleyen Kadir A., "Üç el havaya ateş ettim. Daha sonra şahıs yaralanmış. Yaralı olduğunu görünce 112'yi aradım. 10-15 dakika süre geçti, yoldan bir aracı durdurdum. Vatandaş arabayla götürmemiz doğru olmaz, 'Ambulansı bekleyelim' dedi" diye konuştu. Olay günü sivil kıyafetli olduğunu belirten Arıkan, hakimin sorusu üzerine iş yerinin olay yerine 250-200 metre mesafede olduğunu ifade etti. Sanık polis, köpeklerden birinin zinciri olduğunu söyleyerek "Zinciri uzundu. Bana saldırabiliyordu uzun olmasına rağmen. Biri tamamen salıktı. Köpeklerin havlayıp bana saldırmasıyla dehşete kapıldım. Biz çarpıştık Afganlı olan 'Önüne baksana lan' dedi. Küfürlü konuştular. İlk saldırı ölen şahıstan oldu, bana yumruk attı. Yere düştüm. Köpekleri de saldırtınca ben ayağa kalkıp üç el havaya sıktım kendimi korumak için. Köpekleri görünce dehşete kapıldım. Ne yaptığımı bilemedim" dedi.

ÖLENİN AĞABEYİ: "ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM"

Ölenin ağabeyi Seyfullah Gelener ise olayı görmediğini belirterek "Kardeşim yaklaşık 15 yıldır esnaflık yapıyor. Bahsettiği köpeklerden biri eğitimli, diğeri de yavruydu. Saldırgan hayvanlar değillerdi. Afganlı Mesut'tan duyduğuma göre, bu kişiyle tartıştıktan sonra kardeşim köpekleri demire bağlamış. Bu kişi kardeşimi bilerek ve isteyerek öldürdü. Burada kasten öldürme vardır. Kardeşim yumruk atmış bile olsa, sen polissin 'Ben polisim dese durur orada'. ve polis olduğunu söyleyince durmuş zaten. Devletin memuru vatandaşını öldürmez. Sanığın alkollü olduğunu söyledi tanıklar. Şikayetçiyim, adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

TANIK: "KÖPEKLER BAĞLIYDI"

Olay sırasında orada bulunan ve yaralanan Basir Ahmad Poyalzai duruşmada tanık olarak dinlendi. Poyalzai, olay günü köpekleri dolaştırdıklarını, sanığın kendisinin omzuna çarptığını ve tartışmanın başladığını belirterek "Biz sahilden geliyorduk. Ben öndeydim, diğer arkadaşlarım arkadan geliyordu. Omuz omuza geldik. Özür diledim. Ama tepki gösterdiler. Arkamı bir döndüm kavga çıkmış. Polis olduklarını söylediler. Köpekler bağlıydı. Ateş etti. Rahmetli kucağımda yatıyordu. Başımıza gelip tükürdü. Bana 'Seni de öldüreceğim' dedi. Ben de 'Öldürebilirsen öldür' dedim. Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Biz silahı gördük ve kaçtık. 7-8 el ateş etti" dedi. İlk kötü sözün polisin ağzından çıktığını belirten Poyalzai, ilk saldırıyı kimden geldiğini görmediğini de belirtti. Poyalzai ölenle birlikte kaçtıkları sırada sanığın arkalarından kendilerine kurşun sıktığını söyleyerek "Normal bir insan böyle bir şey yapamaz, ben anlamadım" dedi. Olaya tanıklık eden Cumali Kandemir de ifadesinde "Sanık bize bir şarjörü boşalttı. Köpeğe değil, direkt bize sıktı. Havaya falan ateş etmediö dedi.

İKİ MERMİ DE ÖLDÜRÜCÜYMÜŞ

Adli tıp raporunu okuyan hakim, maktulün vücuduna isabet iki merminin de tek başına ölümcül olduğunu ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

SAVCI: "KAÇANA ARKADAN ATEŞ ETTİ, MEŞRU MÜDAFAA YOK"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, maktule isabet eden iki merminin de ölümcül olduğu, sanığın uzak mesafeden ateş ettiğinin kriminal rapora göre tespit edilmiş olduğundan maktulün kendisine dönük olduğu yönündeki savunmasına itibar edilmediğini ifade etti. Savcı, sanığın olay sırasında 7 kez ateş ettiğini, ölenin arkasından ateş ettiği ve kaçmaya çalışan maktulü hedef alarak ateş etmesinden dolayı meşru müdafaa hükümlerinin uygulanamayacağını belirtti.

Kanında uyuşturucu tespit edilen ölenin sanığa ilk yumruğu atması sanığın "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

"ÜZGÜNÜM"

Son sözü sorulan sanık Kadir A., "Olaydan dolayı üzgünüm" dedi. Sanık avukatı Süleyman Kaya da "Müvekkilimin kastı adam öldürme değildir. Biz de bir köpekle karşılaşınca yolumuzu değiştiriyoruz, müvekkilim o anda korku ve panik içindeydi. Meşru savunma koşullarının oluştuğu bir olaydaydı, bu nedenle haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

Şikayetçi tarafın avukatı Şeref Akçay da "Sanık olayı doğru anlatmamaktadır. Buradaki olay kasten öldürmedir ve cezasında bir indirim yapılmamalıdır" dedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Kadir A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

İDDİANAME

İddianamede, Fatih'te 6 Aralık 2022'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahla yaralama olduğuna ilişkin ihbar geldiği, olay yerine giden ekiplerin, kaldırımda yaralı şekilde yatan bir kişiyle karşılaştığı anlatıldı. Yerde yatan Poyraz Gelener'in (25) yanında biri Afganistan uyruklu iki arkadaşının bulunduğu, kamera kayıtlarından yapılan inceleme sonucu ateş eden polis Kadir A. (28) olduğunun anlaşıldığı, olay yerindeki pitbull cinsi iki köpeğin Gelener'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ölenin yanında olan Afgan Ahmad Poyalzai, kaldırımda karşıdan gelen sanıkla omuzlarının sürtüştüğünü, bunun üzerine özür dilediğin, maktulün köpeğin zincirlerini kendisine verdiğini ve sanığa yumruk attığını, sanığın da yere düştüğünü aktardığı kaydedildi. Raporlara göre maktulün vücudunun iki yerinden kurşunlanarak öldürüldüğü belirtilerek "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.