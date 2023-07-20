FATİH'TE PİTBULLU KAVGADA ÖLÜME NEDEN OLAN POLİSE 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

"KÖPEĞİ GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDIM"

"KÖPEKLERDEN BİRİ ZİNCİRLİ, DİĞERİ SALIKTI"

ÖLENİN AĞABEYİ: "ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUM"

TANIK: "KÖPEKLER BAĞLIYDI"

İKİ MERMİ DE ÖLDÜRÜCÜYMÜŞ

SAVCI: "KAÇANA ARKADAN ATEŞ ETTİ, MEŞRU MÜDAFAA YOK"

"ÜZGÜNÜM"

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

İDDİANAME

İddianamede, Fatih'te 6 Aralık 2022'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahla yaralama olduğuna ilişkin ihbar geldiği, olay yerine giden ekiplerin, kaldırımda yaralı şekilde yatan bir kişiyle karşılaştığı anlatıldı. Yerde yatan Poyraz Gelener'in (25) yanında biri Afganistan uyruklu iki arkadaşının bulunduğu, kamera kayıtlarından yapılan inceleme sonucu ateş eden polis Kadir A. (28) olduğunun anlaşıldığı, olay yerindeki pitbull cinsi iki köpeğin Gelener'e ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ölenin yanında olan Afgan Ahmad Poyalzai, kaldırımda karşıdan gelen sanıkla omuzlarının sürtüştüğünü, bunun üzerine özür dilediğin, maktulün köpeğin zincirlerini kendisine verdiğini ve sanığa yumruk attığını, sanığın da yere düştüğünü aktardığı kaydedildi. Raporlara göre maktulün vücudunun iki yerinden kurşunlanarak öldürüldüğü belirtilerek "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.