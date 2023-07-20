Fatih'te Pitbull Saldırısı: Polis Memuru 10 Yıl 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Fatih'te pitbullu saldırıya uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında 1 kişiyi silahla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan sanık polis memuru ilk celsede 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te 6 Aralık 2022'de pitbull cinsi iki köpekle 3 kişinin saldırısına uğradığı iddiasıyla, kavga sırasında Poyraz Gelener'i (25) silahla vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakim karşısına çıkan sanık polis memuru K.A.'nın (28) davasında karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık K.A ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Poyraz Gelener'in abisi Seyfullah Gelener de müşteki sıfatıyla katıldı.

"Köpekleri görünce dehşete kapıldım, ne yaptığımı da bilemedim"

Duruşmada savunma yapan sanık K.A., köpekleri görünce paniğe kapıldığını ve maktulün bıçağı gösterip köpekleri üstüne saldırttığını iddia ederek, "Kaldırımın sağında duruyordum. Köpekleri görünce yolumu değiştirebileceğim bir alternatif yoktu. Köpeğin birinde tasma yoktu. Köpekleri görünce paniğe kapıldım, sonra çarpıştık, bana laf etti. Ben de 'polisim, işe gidiyorum' dedim. Ardından bana defalarca yumruk attı. Maktul bıçağı gösterdi ve köpekleri üstüme saldırttı. Ben de kendimi köpeklerden korumak için havaya 3 el ateş ettim. Daha sonra şahıs yaralanmış. Yaralı olduğunu görünce 112'yi aradım. İlk saldırı ölen şahıstan geldi, direkt yumruk attı. Köpekleri görünce dehşete kapıldım, ne yaptığımı da bilemedim. Ağızlarında ağızlık yok, üstüme saldırtıyordu" dedi.

"Kardeşimi bilerek isteyerek öldürdü"

Maktulün abisi Seyfullah Gelener ise beyanında, sanıktan şikayetçi köpeklerin saldırgan olmadığını belirterek, "Olayı görmedim fakat yakınlardaydım. Köpeklerden bir tanesi 7 yıldır eğitimlidir ve uysaldır. Diğeri de yavru, onun zinciri var. Saldırgan bir hayvan değildir. Tartışma başladıktan sonra benim kardeşim köpekleri demire bağlıyor. Köpek saldırgan bir cins olsa mutlaka saldırı belirtisi olması gerek. Kardeşimi bilerek isteyerek öldürdü, kasti öldürme vardır" ifadelerini kullandı.

"Ben köpeklerde tasma falan görmedim, sürekli havlıyorlardı"

Olayın yerine yakın bir yerde güvenlik görevlisi olduğunu belirten İbrahim Türke duruşmada tanık olarak dinlendi. Türke beyanında, "Olayın olduğu saatlerde silah sesleri seri şekilde geldi. Sonra bağırtılar geldi. Sanık K.A'yı gördüm ve bana 'Ben polisim, ambulansı ara' diye bağırdı. Birkaç tane genç geldi yerde yatan arkadaşa müdahale ettiler. Köpekler boştaydı, K.A'nın elinde silah vardı, sakin olsun diye uyardım. Ben köpeklerde tasma falan görmedim, sürekli havlıyorlardı" dedi.

Mahkemede sanık avukatı Süleyman Kaya, olayda meşru müdafaa şartlarının oluştuğunu belirterek, müvekkili hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

10 yıl 10 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Poyraz Gelener'in ilk küfrü edip, ilk yumruğu atması gerekçesiyle nedeniyle suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek sanık K.A.'yı neticeten 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan maktulun ağabeyi Sefullah Gelenler "Adaletin bir kez daha tecelli etmediği aşikardır" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli K.A.'nın haksız tahrik altında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL