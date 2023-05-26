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Fatih'te Pidecide Çıkan Yangında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Fatih'te Pidecide Çıkan Yangında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

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İstanbul Fatih'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında hayatını kaybeden 4 gençten üçü Mardin'de toprağa verildi.

MARDİN'DE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İstanbul Fatih'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında ölen 4 gençten Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e getirildi. Cenazeler, Mardin merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Hastanede sonradan vefat eden Abdulkadir Erboğa'nın cenazesinin ise henüz Mardin'e ulaşmadığı belirtildi.

Salih KESKİN/ MARDİN,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Güncel

İstanbul Mardin Fatih Güncel Haberler

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