Fatih'te Pidecide Çıkan Yangında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

MARDİN'DE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

İstanbul Fatih'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında ölen 4 gençten Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Mardin'e getirildi. Cenazeler, Mardin merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Hastanede sonradan vefat eden Abdulkadir Erboğa'nın cenazesinin ise henüz Mardin'e ulaşmadığı belirtildi.

Salih KESKİN/ MARDİN,