Fatih'te Pidecide Çıkan Yangında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Fatih'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın ardından Abdülkadir Erboğa'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

(Ek bilgi ve fotoğrafla) FATİH'TE PİDECİDE ÇIKAN YANGINDA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) FATİH'te beş katlı binanın giriş katındaki pidecide çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın ardından Abdülkadir Erboğa'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın, dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülkadir Erboğa'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.