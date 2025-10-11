Fatih'te Pencereden Düşen Yabancı Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Fatih'te, 5'inci kattaki pencereden düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Silivrikapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Kırgızistan uyruklu Gulzhamal Taalaibek K. (31), sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde yaptıkları incelemede, kırık alkol şişeleri ve bardaklar buldu.

Ekipler, aynı dairede yaşayan ve alkollü olduğu anlaşılan Kırgızistan uyruklu Z.B. adlı kadını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Ekiplerin, kadının düşme sebebine ilişkin çalışması sürüyor.