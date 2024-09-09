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FATİH'te Park Yeri Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

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FATİH'te yabancı uyruklu kişiler arasında park yeri nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'te yabancı uyruklu kişiler arasında park yeri nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Molla Gürani Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilere ait tatlıcının önüne başka bir yabancı uyruklu grup araçlarını park etmek istediler. Dükkan çalışanlarıyla araç sahipleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tatlıcının çalışanları, park halindeki araçların üzerine çıkarak park etmek isteyenlere saldırdı. Başka bir kişi de eline bıçak alarak kalabalığın üzerine atladı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu 3-sayfa Güncel Kavga

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