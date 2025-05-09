Fatih'te Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Hırka-i Şerif Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Fatih'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hırka-i Şerif Mahallesi Kaşıkçı Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangının sebebiyle ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel