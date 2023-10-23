Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı
Güncel Haberler
Fatih'te park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerden biri Beylikdüzü'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Fatih'te park halindeki motosikleti çalan 3 şüpheliden biri Beylikdüzü'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, M.S.S'ye ait motosikletin Fatih'te sabaha karşı park halindeyken çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra belirlediği şüpheli M.Ö'yü (38), Beylikdüzü'nde gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanma çalışması devam ediyor.
Sorgulamada 6 suç kaydı olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelilerin iki motosikletle sokağa geldiği, park halindeki motosikleti aldıktan sonra iterek uzaklaştıkları yer alıyor.