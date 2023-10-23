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Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüphelilerden biri yakalandı

Fatih'te park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerden biri Beylikdüzü'nde polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.