Fatih'te otomobille çarpışan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı

İstanbul Fatih'te refüjü aşıp karşı şeritteki başka bir otomobille çarpışan aracın sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi Sarayburnu mevkisinde seyir halindeki 34 GC 5853 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek 34 FOV 845 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri trafiği tek yönlü durdururken, kaza nedeniyle her iki otomobilde hasar oluştu. Kazaya neden olan 34 GC 5853 plakalı aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden götürülürken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kazaya tanık olan Serdar Kahraman, denizde yüzdükleri sırada olayın yaşandığını belirterek, "Araç çok hızlı geliyordu, zaten yalpalıyordu. Bir anda fren sesi geldi. Oradan bu şeride geçti, mavi araca vurdu. Biz oradan koşarak geldik ambulansı falan aradık ama adam kaçtı gitti. Yaralı yoktu." dedi.