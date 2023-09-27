Fatih'te otomobilin çarptığı ambulans devrildi, 3 kişi yaralandı

Fatih'te Vatan, Akdeniz ve Oğuzhan caddelerinin kesiştiği kavşakta, otomobilin çarptığı ambulans devrildi. Kazada 2 sağlık personeli ile hasta yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik, ambulansın kaldırılmasının ardından normale döndü.