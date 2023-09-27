Fatih'te otomobilin çarptığı ambulans devrildi, 3 kişi yaralandı
Fatih'te Vatan, Akdeniz ve Oğuzhan caddelerinin kesiştiği kavşakta, otomobilin çarptığı ambulans devrildi. Kazada 2 sağlık personeli ile hasta yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik, ambulansın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fatih'te otomobilin çarptığı içinde hasta bulunan ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Vatan, Akdeniz ve Oğuzhan caddelerinin kesiştiği kavşakta, 34 YP 9235 plakalı otomobil, hasta taşıyan ambulansa yan taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 2 sağlık personeli ile hasta yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobilin sürücüsü Hamza B. ile yanındaki Mesude B. kazayı yara almadan atlattı.
Hamza B, yeşil ışıkta hareket ettiğini, o sırada ambulansın geldiğini görmediğini söyledi.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, ambulansın kaldırılmasının ardından normale döndü.