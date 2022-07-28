Fatih'te otomobile çarpan motosikletli yaralandı Fatih'te park halindeki otomobile çarparak savrulan motosikletli yaralandı. Fatih'te park halindeki otomobile çarparak savrulan motosikletli yaralandı. Alınan bilgiye göre, Samatya Sahilyolu'nda seyreden motosiklet sürücüsü Abdurrahim Boz, kontrolü kaybederek, yol kenarına park edilen 34 LP 7169 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu savrulan motosiklet sürücüsü Boz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağı kırıldığı tespit edilen Boz'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. AA / Güncel Güncel Haberler

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