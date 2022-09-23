Fatih'te otomobil otobüsle çarpıştı, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kaza yeri Kazaya karışan araç Sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalesi İSTANBUL (AA) – Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yeri Kazaya karışan araç Sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalesi İSTANBUL (AA) – Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halinde olan Onur D. idaresindeki 34 FLN 626 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen T44130 BAGDAT plakalı otobüsle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Tragger Fatih Güncel Haberler

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