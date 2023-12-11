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FATİH'te Otomobil Kundaklama Görüntüleri Ortaya Çıktı

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FATİH'te sabah saatlerinde meydana gelen otomobil kundaklama olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin otomobile binmesi ve indikten sonra dumanların yükseldiği görülüyor. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FATİH'te sabah saatlerinde alev alev yanan otomobillerin kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında dolaştığı, kapısını açarak otomobile bindiği ve şüphelinin indikten kısa bir süre sonra otomobilden dumanların çıktığı görülüyor.

Olay, 05.30 sıralarında Topkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde çıkan yangın, yanındaki park halindeki 34 THS 71 plakalı taksiye sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından ise otomobilde kundaklama sonucunda yangın çıktığı belirlendi. Kamera görüntülerinde, şüpheli bir kişinin park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında dolaştığı ve bir süre sonra otomobilin kapısını açarak içine girdiği, bir süre sonra şüphelinin inmesinin ardından otomobilden dumanların yükseldiği görülüyor. Polis, iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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