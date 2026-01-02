Haberler

Fatih'te 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, motosiklete ve yayalara çarparak 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Sürücü gözaltına alındı.

İlçede tarihi ve turistik mekanlarının bulunduğu Eminönü'nde ara sokaktan Yeni Cami Caddesi'ne doğru çıkan otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklete çarptı.

Daha sonra kaldırımda bulunan yayalara çarpan otomobil güçlükle durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise otomobilin bir motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
