Fatih'te Otelin Çatısında Yangın Çıktı

Fatih'te Otelin Çatısında Yangın Çıktı
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Fatih'te tadilat halindeki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak binanın çatısında hasar meydana geldi.

FATİH'te tadilat çalışmaları süren 4 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Mimar Mehmet Ağa Caddesi'nde bulunan otelin çatı katında çıktı. Tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri ise yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale etti. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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