Fatih'te Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi

Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otelde kalan turistler tahliye edilirken, yangın sırasında otelin mutfak kısmında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelde çıktı. Otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden otel çalışanları, içeride bulunan turistleri kısa sürede tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelde duman tahliyesi yapılırken, turistler söndürme çalışmalarını izledi. Olayda yaralanan olmazken, otelin mutfak kısmında hasar meydana geldi.