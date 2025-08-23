Fatih'te Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi

Fatih'te Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir otelde çıkan yangında, görevliler dumanları fark ederek yerli ve yabancı turistleri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, mutfak kısmında çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'ndeki bir otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler, otelde konaklayan yerli ve yabancı turistleri tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otelde bir süre duman tahliyesi yapılırken, yabancı turistler ekiplerin çalışmalarını dikkatlice izledi.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir suç örgütü soruşturmasında gözaltına alındı

Ebru Gündeş'in eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.