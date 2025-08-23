Fatih'te Otelde Yangın: Turistler Tahliye Edildi

Fatih'te bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'ndeki bir otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden görevliler, otelde konaklayan yerli ve yabancı turistleri tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otelde bir süre duman tahliyesi yapılırken, yabancı turistler ekiplerin çalışmalarını dikkatlice izledi.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.