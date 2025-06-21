Fatih'te Otelde Yangın Çıktı, 4 Kişi Kurtarıldı

Fatih'te Otelde Yangın Çıktı, 4 Kişi Kurtarıldı
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Fatih'teki bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi.

Fatih'te otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 4 katlı otelin eksi 2'nci katında yangın çıktı. Oluşan yoğun duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı.

İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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