Fatih'te Otelde Yangın: 1 Yaralı

Özgür EREN / İSTANBUL, FATİH'te 7 katlı otelin saunasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 otel müşterisi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken diğer müşteriler kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, Mimar Hayrettin Mahallesi Derinkuyu sokakta bulunan 7 katlı otelin - 4. katında bulunan sauna bölümünde çıktı. Dumanlar kısa sürede üst katlarda da hissedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otel çalışanları müşterileri uyararak dışarıya çıkartırken, otel müşterileri kısa süreli paniğe kapıldı. Yangın sırasında otel müşterilerinden 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan kadın hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otelin sauna bölümünde maddi hasar meydana geldi.

'BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ'

Görgü tanığı Cengiz Yıldız, 'Buradan çıkacaktık itfaiye sesi geldi. Baktım ki otelin altında dumanlar geliyor. Müşteriler dışarı çşıkmaya başladı. Anons ettirdik, 'Bütün müşteriler dışarıya çıksın' diye. Saunada çıkmış yangın. Bir müşteri zehirlenmiş, ambulans geldi. 1 kişiyi götürdüler. Zehirlenen kişinin çocuğu da arkasında ağlıyordu. Çocuğu da korktu sanırım. Onu da götürdüler ambulansa. Aşağı indiler; itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Büyük bir facia olabilirdi çok şükür önlendi.' diye konuştu.