FATİH'TE ÖLÜMDEN KURTULUŞ KAMERADA - Haberler

FATİH'te çekçek arabasıyla koli taşıyan kişi, TIR'ın hareket etmesi sonucu dorse ile park halindeki otomobilin arasında kaldı. Ayağından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, iki hafta önce pazar günü sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi. Şoförü dönüş yapmak için TIR ile caddeye girdi. Dönüş yapılan TIR'ın dorsesi caddede çek çek arabasıyla koli taşıyan kişiye çarptı. Park halindeki otomobil ile dorse arasında sıkışan kişi yaralanırken can havliyle kendisini kaldırıma attı. Durumu fark eden şoför aracını hemen durdurdu.

Ayağında yaralanan kişiye çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Caddede esnaflık yapan Enver Taş, TIR buradan dönüyordu. Taşımacı da kenardaydı. Araç büyük olunca onu araya sıkıştırdı. Sıkıştığı anda öbür arabanın üzerine düştü. Ayağından yaralandı ama kötü bir şey yoktu. Sonra ambulans geldi, kontrol etti. Her iki tarafta da suç vardı. Taşıyıcı TIR'ın dönüşünü fark etmedi, arada kalınca vurdu attı bu tarafa doğru diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel