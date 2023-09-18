Fatih'te Okul Önünde Emniyet Güçleri Denetim Yaptı

Fatih'te emniyet güçleri, okul önünde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Şüpheli şahısların Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakılırken, araçlar durdurularak didik didik arandı.

Fatih'te okulların açılmasıyla polis ekipleri, okul önlerinde denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Asayiş, Mobil Okul Timi, Asayiş Şube ve Trafik Şube Amirliğine bağlı yaklaşık 30 personel bir lisenin önünde denetim yaptı. Yapılan denetimde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli kişilerin üstleri ve araçları didik aranırken, ayrıca Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakıldı. Okul önündeki denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza yağdı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Özkan Baydede isimli bir vatandaş, "Denetimleri iyi buluyorum. Sürekli yapılsa çok iyi olur. Çocuklarımız için geleceğimiz için hepimiz için güzel şeyler bunlar yapılsın. Polisler aracını içini dışını, ehliyetimizi, ruhsatımızı incelediler. Süreklilik olursa güzel olur" dedi. - İSTANBUL