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Fatih'te öğretmen cinayeti şüphelisi tutuklandı

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Fatih'te bir öğretmeni silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüpheli, özel bir ekip tarafından yakalandıktan sonra emniyete götürüldü ve adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi ve tutuklandı.

Fatih'te, öğretmen Abdulbaki Durmaz'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün işlenen cinayetin şüphelisi A.G'nin (28) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli A.G, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Özel ekip tarafından yakalandı

Cinayetin ardından kurulan özel ekibin A.G'yi Fatih'te bir lokantada yemek yerken yakaladığı öğrenildi.

Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen şüphelinin yakalandığı ilk anda polislere, "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum." dediği öğrenildi.

Şüpheli A.G'yi kullandığı taksiyle olay yerinden kaçırdığı anlaşılan ve kardeşi olduğu tespit edilen F.G'nin (24) de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay

Topkapı Mahallesi Bican Bağcıoğlu Sokak'ta dün otomobiliyle ilerleyen öğretmen Abdulbaki Durmaz, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

Durmaz, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, katil zanlısının olay yerinden kaçtığı taksinin şoförünü telefonla arayarak, şüpheliyi nereye bıraktığını sormuştu.

Katil zanlısını yakın bir yere bıraktığını iddia eden şoförün daha sonraki aramalara cevap vermemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının, taksi şoförü F.G'nin (24) ağabeyi A.G. (28) olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, F.G. ile A.G'nin babalarının 2023'te Batman'da öğretmen Durmaz'ın mensubu olduğu aşiret tarafından öldürüldüğünü, iki aşiret arasında kan davası bulunduğunu belirlemişti.

Cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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